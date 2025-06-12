شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الجنيه الذهب 360 جنيهًا اليوم الخميس وسط قفزة بأسعار المعدن عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة جديدة اليوم الخميس، مدفوعة بارتفاعات قوية في السوق العالمية نتيجة توترات الشرق الأوسط، حيث صعد الجنيه الذهب بمقدار 360 جنيهًا ليبلغ 37640 جنيهًا، مقارنة بـ37280 جنيهًا في تعاملات أمس.

وجاء هذا التحرك في ظل موجة صعود مفاجئة بأسعار المعدن النفيس عالميًا، إذ ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة تتجاوز 1.4% لتسجل 3,392 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت أسعار السبائك بنحو 0.50% لتبلغ 3,372 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم:

عيار 24: 5382.86 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37640 جنيهًا



وتأتي هذه القفزة في الأسعار رغم ما بدا من انفراجة في الملفات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإعلان إطار عمل لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال لقاءات لندن.

كما ساهمت بيانات التضخم الأميركية التي أُعلنت أمس في تعزيز التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.

ويتابع المتعاملون عن كثب تطورات الأسواق الجيوسياسية والاقتصادية، في ظل تذبذب مؤشرات البورصات العالمية وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، مما يدعم استمرار صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.