شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب العالمي بالمعاملات الآجلة بأكثر من 1.4% توترات في الشرق الأوسط، مما انعكس على سعر الذهب في مصر اليوم ليرتفع بأكثر من 45 جنيها.



أسعار الذهب بالعقود الآجلة سجلت مستوى 3,392 دولار للأوقية، بينما تسجل أسعار السبائك ارتفاعًا أقل بـ 3,372 دولار للأوقية بارتفاع 0.50%.



سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.



ويستمر ارتفاع الذهب على الرغم من تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإعلان عن إطار عمل لتنفيذ ما توصلت إليه الأطراف في لندن، وأظهرت بيانات التضخم أمس تراجعًا مما قد يجبر الفيدرالي على خفض الفائدة.