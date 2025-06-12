شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى سعر الدولار اليوم الخميس 12-6-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

وارتفع سعر الدولار اليوم الخميس ، فى بنك مصر الى 49.8 جنيه للشراء 49.9 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.81 جنيه للشراء 49.91 جنيه البيع كما استقر في البنك التجارى الدولى cib سعر عند 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه البيع .





سعر الدولار اليوم 12-6-2025 في البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.8 جنيه للشراء.

49.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.81 جنيه للشراء.

49.91 جنيه للبيع.