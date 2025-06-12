شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 12 -6-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 يونيه 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.547جنيه للشراء.

13.615جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.573جنيه للشراء.

13.705جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.666جنيه للشراء.

13.589جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.645جنيه للشراء.

13.694جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.64جنيه للشراء.

13.59جنيه للبيع