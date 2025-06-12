شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال يفقد 16 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط التوترات الجيوسياسية، وفقد رأس المال السوقي 16 مليار جنيه خلال 10 دقائق ليصل إلى مستوى 2.316 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 32619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 40709 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 14653 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 9779 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 13255 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 3405 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومصر بني سويف للأسمنت.

كما أعلنت البورصة، عن تم تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.075 مليون وثيقة بدلا من 2.07 مليون وثيقة.



أعلنت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، عن شراء المساهم محمد محمد محمد علي عامر عدد 203 آلاف سهم بسعر 149.4 جنيه بقيمة إجمالية 3.032 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.7893% إلى 10%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية للمحابس، عن بيع المساهم يوسف بن جاسم درويش عدد 420 ألف سهم بسعر 5.0104 جنيه بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 10.51% إلى 9.947%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، عن بيع المساهم شركة قيمة المالية عدد 250 ألف سهم بسعر 1.2 جنيه بقيمة إجمالية 300 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 21.19% إلى 19.95%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، مبيعات بقيمة 6.046 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2025 مقابل 6.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة انخفاض 4.51%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 4.4 مليون جنيه مقارنة بخسائر بقيمة 5.7 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 23%.

وفي قطاع الأدوية والرعاية الصحية، حققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات بلغت 5.7 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 45.54%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 161.1 مليون مقابل أرباح بقيمة 22.4 مليون جنيه.

وفي قطاع التطوير العقاري، حققت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، صفر إيرادات خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 6.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 3.2 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 435 ألف جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بالقيمة الاسمية بغرض سداد مديونيات الشركة، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة في 30 مايو 2024، وتدعيم رأي مال الشركة العامل بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الأخرى سواء الحالية أو المستقبلية.