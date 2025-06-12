شكرا لقرائتكم خبر عن مع تحسن الجنيه.. تطورات سعر الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب في السوق العالمية تحركاته داخل نطاق عرضي بين مستويات 3300 و3350 دولارًا للأونصة، وسط أداء فني يتسم بالهدوء مع استمرار مؤشرات الزخم في التحرك ضمن مناطق محايدة منذ بداية الأسبوع، كما يشهد الجنيه المصري تحسن ملحوظ مقابل الدولار منذ شهر ونصف مما يجعل استجابة الذهب للصعود العالمي أقل حدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5325 جنيهًا

عيار 21: يتراوح بين 4660 و4680 جنيهًا

عيار 18: 3994 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيهًا



محليًا، تشهد أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا، متأثرة بضعف حركة الأونصة عالميًا من جهة، وبالتحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار من جهة أخرى. ويؤدي تراجع الدولار إلى تقليص تكلفة استيراد الذهب وبالتالي التأثير على تسعيره داخل السوق المصرية.



في سياق متصل، أعلن وزير المالية عن تراجع الدين الخارجي بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مدفوعًا بانخفاض وتيرة الاقتراض الخارجي وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، ما انعكس في ارتفاع حجم الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

هذا التحسن في المؤشرات المالية ساهم في تعزيز استقرار سعر الصرف، وهو ما يمثل عامل ضغط إضافيًا على أسعار الذهب المحلية التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات العملة الأجنبية في السوق الرسمية.

ومن المتوقع أن تظل حركة الذهب في مصر مرتبطة إلى حد كبير بالمتغيرات العالمية وسلوك سعر الدولار محليًا، خاصة في ظل ترقب الأسواق لأي تطورات تخص السياسة النقدية الأمريكية أو بيانات التضخم المرتقبة.