شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ342.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، حيث سجل عيار 24 سعر 391 ريالا.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 391.00 ريال

عيار 22 سجل 358.50 ريال

عيار 21 سجل 342.25 ريال

عيار 18 سجل 293.25 ريال

عيار 14 سجل 228.00 ريال

عيار 12 سجل 195.50 ريال

الاونصة 12162.50 ريال

الجنيه الذهب 2737.25 ريال

الأونصة بالدولار 3345.12 دولار



وشهدت الأسواق المالية العالمية موجة من النشاط والارتفاعات، مع استمرار المؤشرات الأمريكية في الصعود لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بآمال تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى نتائج أرباح قوية وتقارير اقتصادية داعمة للاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتقلبات في سوق الفوركس خاصة للدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني.

اما أسعار الذهب فقد تراجعت بنسبة 0.3% لتسجل 3345 دولاراً للأونصة.