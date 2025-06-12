شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. حركة بين 3300 إلى 3350 دولاراً فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحرك الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة بين مستويات 3300 و 3350 دولار للأونصة ومنذ بداية الأسبوع يسيطر التحركات العرضية مع استمرار مؤشر الزخم في التحرك بشكل محايد.

ويشهد سعر الذهب في مصر تحركات عرضية مع تغيرات ملحوظة في سعر اونصة الذهب العالمية إلى جانب استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك، الأمر الذي يضعف من عملية تسعير الذهب المحلي.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5325 جنيهًا

عيار 21: 4660 جنيهًا وقد يصل 4680 جنيها.

عيار 18: 3994 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيهًا

هذا وقد أعلن وزير المالية عن تراجع الدين الخارجي بمقدار 2 ميار دولار خلال العشرة أشهر الماضية في ظل تراجع القروض الخارجية التي تحصل عليها الدولة، بالإضافة إلى عودة ثقة المستثمر الأجنبي مما أدى إلى زيادة الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.



من شأن هذا أن يحقق المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية المصرية وهو ما ينعكس على سعر الصرف المستمر في التراجع التدريجي حتى الآن، ليؤثر على عملية تسعير الذهب المحلي.



