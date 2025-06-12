شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطة الكهرباء لخفض نسبة الفقد بسبب سرقات التيار بمدن "القناة" إلى 10% والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تفاصيل خطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة التي أعدتها لتحسين نسب الفقد بالشبكة الكهربائية لمدن القناة سواء الفقد الفنى أو الناتج عن سرقات التيار الكهرباء و التي تستهدف الحفاظ على جودة التعذية الكهربائية علاوة على استرداد أموال الدولة المنهوبة بسبب التعدى على الشبكة، وفيما يلى أهم ملامح الخطة التي تضمنت خفض نسبة الفقد في الطاقة إلى 10.8% خلال عام الموازنة 2026/2025 مقابل 11.0 % لمتوقع 2025/2024 مقابل 11.57 % لفعلي 2024/2023.

أولا الفقد الفني :

حيث تستهدف الشركة الوصول الى نسبة 5.7% وذلك من خلال استهداف التالى :

• إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج ( الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط ) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة

• مراعاة مقاطع الكابلات لتتناسب مع الأحمال .

• إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض .

• تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات طبقا لتعليمات وإجراءات نظم الصيانة المعتمدة M.P.I.S واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة على الجهدين المتوسط والمنخفض ومعالجتها .

• قياس أحمال وجهود الخطوط الهوائية والكابلات على شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء ما يلزم من معالجات واتزان للأحمال وتقسيم المغذيات لتحقيق الجهود القياسية للمناطق التي تعانى من انخفاض الجهد.

• تنفيذ خطة تدوير المحولات وإضافة محولات ذات قدرات أكبر لتقليل الفاقد في المحولات .

• تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة .

• اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح حيال كبار المشتركين لتحسين معامل القدرة وتركيب مكثفات للوصول بمعامل قدرة إلى 0.92 .

• مراجعة مستوى التوافقيات بالشبكة وخاصة في المناطق الصناعية والعمل على تخفيضها لتحسين الفقد .

• متابعة تحسن الجهود على مستوى الجهد المتوسط بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

• تستهدف الشركة تكثيف قياس النقاط الساخنة ومعالجتها ضمن برنامج الصيانة الدوري.

ثانياً الفقد غير الفنى حيث تستهدف الشركة الوصول الى 5.1% وذلك من خلال إستهداف التالي :

• تستهدف الشركة استكمال تركيب عدادات ذكية لجميع محطات المحولات والموزعات.

• مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية .

• المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى .

• الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين .

• المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار ذات الشحن الثابت والمتدنى .

• تكثيف أعمال لجان الضبط لمكافحة حالات الاستيلاء على التيار.

• سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.

• العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل ونظام الاوبتيكال عن طريق شركة شعاع .

• تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.

• استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات.

• سرعة تركيب العدادات الكودية.