شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ الرقمية أرقام قياسية فى أول 3 شهور.. مليارات الجنيهات تتحرك بلا كاش والان مع تفاصيل الخبر

فى تأكيد على تسارع وتيرة التحول نحو المعاملات غير النقدية في مصر، كشف التقرير الربع سنوي الأول لعام 2025 الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.

التقرير أظهر نمواً كبيرة في حجم المعاملات الرقمية وعدد المحافظ المستخدمة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستخدمين في أدوات الدفع الإلكتروني، ونجاح السياسات التحفيزية التي تقودها الدولة عبر وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



1 - بلغ عدد المحافظ الإلكترونية في مصر 43.7 مليون محفظة نشطة.

2 - الزيادة السنوية في عدد المحافظ بلغت 31% مقارنة بنفس الفترة من 2024.

3- تم تنفيذ نحو 589.4 مليون عملية مالية عبر المحافظ في 3 أشهر فقط.

4 - القيمة الإجمالية للمعاملات المنفذة وصلت إلى 859.2 مليار جنيه.

5 - زادت عدد المعاملات بنسبة 61% عن الربع الأول من 2024.

6 - ارتفعت القيمة المالية للمعاملات بنسبة 63% خلال نفس المقارنة.

7 - "فودافون كاش" تستحوذ على 56% من عدد المحافظ، بنسبة 79% من عدد العمليات المنفذة.

8 - "إي آند كاش" تأتي في المركز الثاني من حيث عدد المحافظ بنسبة 21%.

9 - تستحوذ "إي آند كاش" على 11% من إجمالي عدد العمليات.

10 - "أورنج كاش" تمثل 19% من المحافظ و9% من العمليات.

11 - "وي باي" تملك 4% من المحافظ و1% من العمليات فقط.

12 - 63% من العمليات كانت لتحويل الأموال من محفظة إلى أخرى.

13 - 21% من الاستخدامات كانت لإعادة شحن الرصيد وخدمات الإنترنت.

14 - من حيث القيمة، التحويلات جاءت أولًا بنسبة 78%.

15 - عمليات السحب النقدي شكلت 13% من إجمالي القيمة.

16 - الإيداع في المحافظ تم بنسبة 85% عبر الإيداع المباشر.

17 - 9% من الإيداع تم عبر ماكينات الصراف الآلي.

18 - 6% من الإيداع جاء من الحسابات البنكية.

19 - 82% من عمليات الصرف من المحافظ تمت عبر السحب النقدي.