الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى 3324.72 دولارًا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم في أمريكا تباطؤًا غير متوقع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (3324.72) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد ارتفاعه واحدًا بالمئة خلال الجلسة.

ولم يطرأ تغيير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت (3343.7) دولارًا عند التسوية, وصعد البلاتين (2.9) بالمئة إلى (1256.70) دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 2021 في وقت سابق من اليوم.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (1.2) بالمئة إلى (36.11) دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم (1.3) بالمئة إلى (1074.25) دولارًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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