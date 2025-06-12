ارتفاع أسعار الذهب إلى 3324.72 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم في أمريكا تباطؤًا غير متوقع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (3324.72) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد ارتفاعه واحدًا بالمئة خلال الجلسة.

ولم يطرأ تغيير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت (3343.7) دولارًا عند التسوية, وصعد البلاتين (2.9) بالمئة إلى (1256.70) دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 2021 في وقت سابق من اليوم.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (1.2) بالمئة إلى (36.11) دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم (1.3) بالمئة إلى (1074.25) دولارًا.

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