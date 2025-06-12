تراجع الدولار وسط تباطؤ التضخم بأمريكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عملات ورقية من فئة الدولار الأمريكي في صورة توضيحية التقطت في العاشر من مارس آذار 2023. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.

الخليج 365 - متابعات

تراجع الدولار الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

وانخفض الدولار (0.2) بالمئة مقابل الين إلى (144.58)، في حين ارتفع اليورو (0.5) بالمئة إلى (1.1484) دولار، بعد أن قلص مكاسبه لفترة وجيزة في وقت سابق.

وعلى صعيد البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين -وهو مقياس للتضخم الأساسي- (0.1) بالمئة فقط في مايو بعد ارتفاعه (0.2) بالمئة في أبريل.

وانخفض الدولار (0.3) مقابل الفرنك السويسري إلى (0.8205) فرنك، فيما ارتفع الدولار مقابل اليوان في المعاملات الخارجية (0.1) بالمئة إلى (7197) يوانًا.

وصعد الجنيه الإسترليني (0.3) بالمئة مقابل الدولار إلى (1.3542) دولار.

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