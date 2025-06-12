شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 49.46 جنيه للشراء من البنك الأهلي اليوم الخميس 12-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الخميس، 12 يونيو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12-6-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.47 جنيه للشراء.

49.57 جنيه للبيع.

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