شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمرر أكثر من 90% من حركة بيانات آسيا وأوروبا عبر 20 كابلًا بحريًا والان مع تفاصيل الخبر

تلعب مصر دورًا محوريًا في حركة البيانات الدولية بين قارتي آسيا وأوروبا، حيث تمر عبر أراضيها أكثر من 90% من حركة البيانات العالمية بين القارتين، عبر شبكة ضخمة من الكابلات البحرية التي تربط العالم ببعضه.

يبلغ عدد الكابلات البحرية الدولية التي تعبر مصر نحو 20 كابلًا بحريًا، منها 5 كابلات حالياً في طور الإنشاء لتعزيز قدرات الربط والاتصال الدولي، إضافة إلى 10 محطات إنزال رئيسية للكابلات على طول الساحل المصري، وذلك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن تشهد السنة المقبلة إضافة محطتين إنزال جديدتين، في إطار خطة مستمرة لتوسيع البنية التحتية الرقمية.

يشكل هذا الموقع الاستراتيجي لمصر عاملًا أساسيًا في تعزيز دورها كحلقة وصل رئيسية في حركة البيانات العالمية، مما يساهم في توفير اتصال سريع وفعال بين آسيا وأوروبا، ويجعلها مركزًا محوريًا للاتصالات الرقمية في المنطقة.

تأتى هذه الخطوات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية البحرية، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرقمية العالمية، ودعم الاقتصاد الرقمي وتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة للمواطنين والشركات المحلية والدولية.