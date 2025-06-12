شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 فى السعودية عيار 21 بـ352.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 402.75 ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 402.75 ريال

عيار 22 سجل 369.25 ريال

عيار 21 سجل 352.50 ريال

عيار 18 سجل 302.00 ريال

عيار 14 سجل 235.00 ريال

عيار 12 سجل 201.50 ريال

الاونصة 12527.75 ريال

الجنيه الذهب 2819.50 ريال

الأونصة بالدولار 3345.12



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.