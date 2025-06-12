شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تأمين يوضح كيفية حساب نسب استهلاك قطع غيار السيارات مع شركات التأمين والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الكثير من أصحاب السيارات صعوبة في تحديد نسب استهلاك قطع غيار السيارات ، التي يتم استبدالها في حال تعرض السيارة لحادث مرورى على الطريق ، مع شركات التامين التي تم التعاقد معها بوثيقة التامين التكميلى ، وذلك بسبب وجود وجود تباين كبير في هذه النسب من شركة لأخرى ، ووجود الكثير من المغالاة باحتساب نسب مرتفعة.

ولتفادى مثل هذه المشاكل ينصح عبد الخالق عمر خبير التأمين بضرورة مطالبة العميل للشركة بتفاصيل حساب هذه النسب، ومطابقتها مع ما حددته هيئة الرقابة المالية من معايير فى هذا الشأن ، وفى حال رفض الشركة لهذا الطلب يجب على العميل التقدم بشكوى فورية للهيئة لضمان حقه ، كما يمكن أن تتعرض الشركة لعقوبة مباشرة من قبل الهيئة في حال عدم الالتزام بقراراتها.



وأضاف عمر في تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه طبقا لمعايير الهيئة تم تحديد أجزاء السيارات التى يتم احتساب نسب استهلاك عليها، وهى الأجزاء الميكانيكية وتشمل المحرك بكافة مشتملاته، الأجزاء الكهربائية وتشمل البنود الرئيسية مثل فوانيس الكهرباء، المرايات الكهربائية، ضفيرة الكهرباء، المارش، الدينمو، الفيوز، الكمبيوتر، العفشة وتشمل الأجزاء الرئيسية منها المقصات، البارات، المساعدين، الاسكتر، علبة الدريكسيون، الدنجل، ووضع معايير لاحتساب نسب استهلاك الشكمان، وخاصة المركب بها وحدات للحفاظ على البيئة، الكاوتش سواء الجوانات أو إطارات السيارات، والبارومة التى توجد ببعض السيارات نتيجة قدم عمر السيارة أو سوء غسيل السيارات، وجود صنفرة بالزجاج أو الفوانيس أو الدهان من العوامل الجوية.

كما تم وضع جدول لنسب الاستهلاك بحد أقصى بحسب سنة الموديل، وهى تم تحديد نسبة استهلاك 2.5% للسنة الأولى، 5% للسنة الثانية، 10% للسنة الثالثة، 15% للرابعة، 20% للسنة الخامسة وما بعدها، أما بالنسبة للكاوتش والبطاريات تم تحديد نسبة 25% للسنة الأولى مع حد أقصى لاستهلاك سنتين بحد أقصى 50%، وفى حالة وجود بارومة، تم تحديد نسبة 50% للجزء الذى به بارومة.