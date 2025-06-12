شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 12 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الخميس، 12 يونيو 2025 02:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 يونيو 2025، بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث لسعر الدولار بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار، وفى البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالتالي: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

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