شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ37280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5325 جنيهًا
عيار 21: 4660 جنيهًا
عيار 18: 3994 جنيهًا
عيار 14: 3103 جنيها
سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيها
وتترقب الأسواق المحلية والعالمية أي مستجدات على صعيد السياسة النقدية أو تحركات الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر بدورها على اتجاهات المعدن النفيس.
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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