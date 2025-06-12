شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت سعر الذهب العالمية خلال تعاملات صباح اليوم الخميس تحركًا محدودًا في حوالي 30 جنيها صعوداً وهبوطا، بدعم من تطورات الأسواق الدولية، وسط تغيرات مستمرة فى سعر عيار 24 وهو عيار خام الذهب فى السوق المصرى.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5325 جنيهًا

عيار 21: 4660 جنيهًا وقد يصل 4680 جنيها.

عيار 18: 3994 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا



وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندى أكبر مشترى للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.

على صعيد محلي، ثبّت البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 عند 3.8%، وهي نفس النسبة التي أشار إليها في تقريره السابق الصادر في أبريل الماضي، ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية فى مسار الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.