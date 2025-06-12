شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة المعدنية: تطوير مصانع النحاس المصرية يدعم توطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الرحمن عبد الغني، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركة النحاس المصرية تشهد حاليًا خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية بها، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على منتجات النحاس.

وأوضح عبد الغني أن أعمال التطوير شملت تحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة المعدات، والتوسع في تصنيع منتجات جديدة تواكب احتياجات السوق، بما في ذلك منتجات الأسلاك والكابلات ومواسير النحاس، إلى جانب تجهيزات التصدير التي تلبي المواصفات العالمية. كما أشار إلى أن التطوير اعتمد على استغلال الأصول غير المستغلة، وتحديث نظم الإدارة وتحسين جودة المنتجات.

وأضاف أن شركة النحاس المصرية تمتلك تاريخًا عريقًا وخبرة تمتد لعقود، وأن تحديثها يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الصادرات، خاصة إلى الأسواق العربية والأفريقية، كما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد عبد الغني على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الشركة في توفير مدخلات صناعية رئيسية لقطاعات الكهرباء والاتصالات والصناعات الهندسية، موضحًا أن تعزيز إنتاجها من النحاس يسهم في دعم خطة الدولة نحو توطين الصناعة وتقليل الفجوة الدولارية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات إنتاج متطورة، بما يعزز القيمة المضافة للنحاس المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويزيد من موارد الدولة من العملة الصعبة عبر التصدير.