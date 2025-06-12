شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء تحركًا صعوديًا محدودًا، بدعم من تطورات الأسواق الدولية، فيما استقرت الأسعار فى السوق المحلي المصرى عند مستوياتها الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5325 جنيهًا

عيار 21: 4660 جنيهًا وقد يصل 4680 جنيها.

عيار 18: 3994 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

ترقب اقتصادى ومكاسب محدودة

استفادت أسعار الذهب عالميًا من حالة من الترقب وعدم اليقين في الأسواق بعد إعلان مسؤولين أمريكيين وصينيين التوصل إلى إطار مبدئي لإعادة تفعيل الهدنة التجارية بين البلدين ورفع القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، وذلك عقب مفاوضات استمرت يومين في لندن. وينتظر الجانبان الآن التصديق الرئاسي على ما تم التوصل إليه.

فى المقابل، ساهم الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية بإبقاء الرسوم الجمركية المفروضة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب كما هي، في دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مما دعم الأسعار في تعاملات العقود الآجلة.

ورغم التوصل لاتفاق مبدئي، لم يُفصح بعد عن تفاصيل واضحة بشأنه، ما زاد من حالة عدم اليقين. ويركز المستثمرون الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي تصدر في وقت لاحق اليوم، بحثًا عن إشارات جديدة حول اتجاه السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي.

البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

على صعيد محلي، ثبّت البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 عند 3.8%، وهي نفس النسبة التي أشار إليها في تقريره السابق الصادر في أبريل الماضي، ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في مسار الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.