شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 12 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالخميس، 12 يونيو 2025 12:00 ص
شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 يونيو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث لسعر الدولار بالبنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالتالي:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.46 جنيه للشراء.
49.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.46 جنيه للشراء.
49.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.46 جنيه للشراء.
49.56 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.46 جنيه للشراء.
49.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.46 جنيه للشراء.
49.56 جنيه للبيع.
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