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وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالتالي:

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 يونيو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث لسعر الدولار بالبنوك المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 12 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية