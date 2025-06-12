شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. هل تحدث مفاجآت فى سعر الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5325 جنيهًا
عيار 21: 4660 جنيهًا
عيار 18: 3994 جنيهًا
عيار 14: 3103 جنيهات
سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيها
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.
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