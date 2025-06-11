شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-6-2025 أمام الجنيه يستقر عند 49.46 للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى 49.42 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي عند 49.46 جنيه للشراء 49.56 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.46 جنيه للشراء 49.56 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء 49.56 جنيه البيع، كما استقر في البنك التجارى الدولى cib سعر عند 49.46 جنيه للشراء 49.56 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.