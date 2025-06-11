شكرا لقرائتكم خبر عن عقب هبوط عيار 21.. حركة محدودة فى سعر الذهب اليوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات المسائية، وذلك عقب تراجع بقيمة 20 جنيها في ظل هبوط سعر أونصة الذهب من 3340 إلى 3425 دولاراً وسط تداولات حذرة جراء انتظار نتائج المفاوضات بين الصين وأمريكا.



أسعار الذهب في مصر



عيار 24: 5325 جنيهًا.

- عيار 21: 4660 جنيهًا.

- عيار 18: 3994 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيها.



أعلن مسؤولون أمريكيون وصينيون يوم الثلاثاء عن اتفاقهم على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح ورفع القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، وذلك بعد يومين من المفاوضات في لندن، حيث ينتظر الجانبان الحصول على موافقة رئاسية لما تم التوصل إليه.



وعاد عدم اليقين إلى التزايد في ظل انتظار الأسواق لموافقة ترامب أو الرئيس الصيني شي على هذه الاتفاقات الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب خلال تداولات اليوم.



يأتي هذا بعد أن فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة في أبريل مما أشعل حربًا تجارية، وعقب محادثات في جنيف الشهر الماضي اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستويات قياسية.



استفاد الذهب اليوم أيضاً من اتجاه متزايد نحو تجنب المخاطرة في العقود الآجلة الأمريكية، بعد أن أمرت محكمة الاستئناف بالإبقاء على رسوم ترامب الجمركية كما هي، ليبقي حكم يوم الثلاثاء خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية الباهظة على شركاء تجاريين رئيسيين سارية إلى حد كبير.



طغى خبر الحكم القضائي على بعض التفاؤل بشأن إعلان الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى إطار عمل لمحادثات تجارية، على الرغم من أن المسؤولين لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة عن هذا الاتفاق.



ينصب التركيز في الأسواق الآن على بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وذلك للحصول على المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم.