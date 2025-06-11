شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية تشكل لجنة لتفعيل برنامج تطوير الشركات والان مع تفاصيل الخبر

قامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس بتشكيل لجنة دائمة لتفعيل برنامج تطوير الشركات التابعة للغرفة بالشراكة بين غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة.

وتضم لجنة تفعيل برنامج تطوير أداء شركات الصناعات الهندسية من الغرفة كل من المهندس عمرو ابو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الادوات الكهربائية والمهندس ناجي يوسف رئيس شعبة الالات و المعدات .

وضم تشكيل اللجنة من مركز تحديث الصناعة كل من نسرين رفعت رئيس قطاع الصناعات الهندسية بمركز تحديث الصناعة وهيثم المشد مدير ادارة التحول الرقمي بمركز تحديث الصناعة ومن المجلس التصديري للصناعات الهندسية تم اختيار مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس .

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان هناك العديد من برامج التدريب و التطوير فى مجالات الادارة و ادارة الأموال وعمليات الانتاج و الجودة و التأهيل للتصدير وغيرها سيتم تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة.

وأوضح المهندس أن مجلس إدارة الغرفة يسعى لتقديم سبل الدعم والمساندة للشركات الأعضاء بهدف تقديم كل ما هو جديد في برامج التطوير والتأهيل وذلك لدعم الصناعة المصرية و تعميق المنتج المحلي وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

وأكد على أهمية استثمار امكانيات مركز تحديث الصناعة الاستثمار الأمثل لخدمة الصناعة المصرية والتطوير التكنولوجي بهدف الحد من الواردات و زيادة الصادرات وكذلك استثمار أموال الاعضاء بالغرفة لتقديم خدمات حقيقية لهم.

وقال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة أن التمويل سيكون بدعم قوي من غرفة الصناعات الهندسية لتنفيذ برامج التطوير التى سيتم تنفيذها.