الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الاسترلينى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

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استقرار سعر الجنيه الاسترلينى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 11 يونيو 2025 04:43 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني  خلال تعاملاته أمام الجنيه المصرى  بالبنوك العاملة  بالسوق المصرى نهاية اليوم الأربعاء 11-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.69 جنيه للشراء، و66.89 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى 66.59 جنيه للشراء، و66.95 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترلينى.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
66.59 جنيه للشراء
66.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
66.59 جنيه للشراء.
66.95 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
66.59 جنيه للشراء.
66.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
66.59 جنيه للشراء
66.95 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
66.61 جنيه للشراء
66.96 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
66.69 جنيه للشراء
67.02  جنيه للبيع


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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