شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 -6 2025.. عيار 18 بـ3994 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر استقرار نسبيا وفقا لآخر التحديثات ، حيث سجل عيار 21 سعر 4660 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 3994 جنيها، وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3348 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3322 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3343 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5325 جنيهًا.

- عيار 21: 4660 جنيهًا.

- عيار 18: 3994 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيها.



وشهدت الأسواق المالية العالمية أمس موجة من النشاط والارتفاعات، مع استمرار المؤشرات الأميركية في الصعود لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بآمال تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى نتائج أرباح قوية وتقارير اقتصادية داعمة للاقتصاد الأمريكي.



وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتقلبات في سوق الفوركس خاصة للدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



