شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.332 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 41092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14784 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 9874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13379 نقطة.