ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا قبيل صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء في حين يقيم المستثمرون تأثير اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 553.85 نقطة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو أيار في وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية قد تسرب إلى الاقتصاد.

وفي بريطانيا تستعد وزيرة الخزانة ريتشل ريفز لإعلان خطط تتعلق بأكثر من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من الإنفاق العام بهدف تحفيز الاقتصاد البريطاني.

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