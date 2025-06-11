الأسهم السعودية ترتفع 1.4% بدعم من الأسهم القيادية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استأنف مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) تعاملاته، اليوم (الأربعاء)، بعد إجازة عيد الأضحى، ليسجل ارتفاعاً بمقدار 155.53 نقطة، بنسبة 1.4 في المائة، ليصل إلى مستوى 11.160 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها مليار ريال.

وسجل سهم «أرامكو السعودية»، صاحب الوزن الأكبر في المؤشر، ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 25.20 ريال.

كما صعد سهم «المصافي» بنسبة 1.6 في المائة إلى 63.2 ريال، وارتفع سهم «البحري» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 31 ريالاً.

وفي قطاع المواد الأساسية، ارتفع سهما «سابك» و«معادن» بنسبة تقارب 2 في المائة إلى مستوى 56.3 و51.6 ريال على التوالي.

أما في القطاع المصرفي، فقد صعد سهم «الراجحي» بنسبة 1.7 في المائة إلى 94.9 ريال، وارتفع سهم «الأهلي» بنسبة 2.6 في المائة إلى 35.15 ريال، في حين سجل سهم «بنك الرياض» ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 28.7 ريال.

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