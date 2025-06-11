شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-6- 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ41.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا ، حيث سجل عيار 24 سعر 41.325 ريال مقارنة بسعر امس والذى وصل ل 41.250 ريال وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

-عيار 24 سجل 41.325 ريال

-عيار 22 سجل 37.875 ريال

-عيار 21 سجل 36.150 ريال

-عيار 18 سجل 31.000 ريال

-عيار 14 سجل 24.100 ريال

-عيار 12 سجل 20.650 ريال

-الاونصة 1285.225 ريال

-الجنيه الذهب 289.250 ريال

-الأونصة بالدولار 3338.79 دولار

وشهدت الأسواق المالية العالمية أمس موجة من النشاط والارتفاعات، مع استمرار المؤشرات الأميركية في الصعود لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بآمال تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى نتائج أرباح قوية وتقارير اقتصادية داعمة للاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتقلبات في سوق الفوركس خاصة للدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني.

اما أسعار الذهب فقد تراجعت بنسبة 0.3% لتسجل 3345 دولاراً للأونصة.