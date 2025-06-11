شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربى الأفريقى الدولى يحصد جائزتي "أفضل بنك مستدام" و"أفضل بنك فى نشاط بنوك الاستثمار" لعام 2025 من The International Banker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري والإقليمي، حصدت مجموعة البنك العربى الافريقى الدولى (AAIB) جائزتين مرموقتين من مجلة International Banker العالمية، حيث نالت لقب "أفضل بنك مستدام في مصر" و"أفضل بنك فى نشاط بنوك الاستثمار في مصر" عن أدائه المتميز.

حصل البنك العربى الافريقى الدولى على جائزة "أفضل بنك مستدام" تقديرًا لجهوده في دمج مبادئ التمويل المستدام ضمن استراتيجيته. حيث أطلق البنك في نوفمبر 2024، أكبر سندات استدامة في أفريقيا بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وبريتيش إنترناشيونال إنفستمنت (BII) بما يؤكد على الثقة في المركز المالي الاستثنائي للبنك العربي الأفريقي الدولي في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وخصصت العائدات لتمويل مشاريع خضراء، مثل الطاقة المتجددة والمباني المستدامة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما حصد البنك جائزة "أفضل بنك فى نشاط بنوك الاستثمار"، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المجموعات الإقليمية ذات خدمات مالية مصرفية وغير مصرفية متكاملة. يأتي هذا التكريم تتويجًا لدوره المحوري كشريك استراتيجى لكبرى الشركات الاقليمية و المؤسسات المالية و الاستثمارية استنادا على كوادر مصرفية تتمتع بخبرة واسعة محلية و اقليمية.



تقدم مجموعة البنك العربى الافريقى الدولى من خلال قطاع بنوك الاستثمار و التمويل الهيكلى حلول استشارية و تمويلية غير تقليدية تساعد على مواجهة التحديات الخاصة بالاسواق و التى تتضمن الاستشارات المالية و الاستثمارية ، ترتيب و ترويج حزم/ادوات تمويلية متنوعة للمشاريع و الشركات و خدمات حفظ و تلقى و ادارة الاكتتابات.



و تعمل مجموعة البنك العربى الافريقى الدولى جنبا الى جنبا مع عملائها لتنمية العائد على الاستثمار فى المشاريع و المساعدة على التوسعات الاقليمية المختلفة مما يعزز من رفع تنافسية الشركات و المؤسسات المصرية و يساعد على تنويع مصادر الدخل للاقتصادى المصرى.

تُعد جوائز International Banker من أبرز الجوائز العالمية التي تكرم البنوك والمؤسسات المالية التي تُظهر أداءً استثنائياً، وابتكاراً في تقديم الخدمات، وتوجهاً واضحاً نحو المستقبل.



البنك العربى الأفريقى الدولى يحصد جائزة افضل بنك مستدام