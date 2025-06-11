شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يتراجع اليوم الأربعاء 11-6-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-6-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 49.54 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي إلى 49.46 جنيه للشراء 49.56 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.46 جنيه للشراء 49.56 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء 49.56 جنيه البيع.

كما استقر في البنك التجارى الدولى cib سعر عند 49.46 جنيه للشراء 49.56 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.46 جنيه للشراء.

49.56 جنيه للبيع.