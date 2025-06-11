شكرا لقرائتكم خبر عن 31,5 % زيادة فى صادرات مصر لدول البريكس من يناير إلى ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء دراسة عن " مصر ودول البريكس خلال الفترة (2013-2024) ".

ومن أهم المؤشرات أن الصين جاءت في المركز الأول من حيث إجمالي عدد السكان حيث ارتفع من 1,37 مليار نسمة إلي 1,41 مليار نسمة، بينما تأتى مصر في الترتيب السادس من حيث إجمالي عدد السكان الذي ارتفع من 88,3 مليون نسمة إلي 105,2 مليون نسمة بين عامي (2014 و2023).

وجاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث نسبة القوى العاملة، وتأتى مصر في الترتيب السابع بينما جاءت إيران في المرتبة الأخيرة عام 2023.

وانخفضت معدلات البطالة في مصر من 13% إلى 7% وفي إيران من 10,6% إلى 8,1% وفي روسيا من 5,2% إلى 3,2% وذلك بين عامي (2014 و2023).

وارتفعت معدلات البطالة في البرازيل من 7% إلى 7,7% وفى جنوب أفريقيا من 24,9% إلى 32,1% وذلك بين عامي (2014 و2023).

وكانت جنوب افريقيا في المرتبة الأولى من حيث معدلات البطالة عام 2023 بمعدل 32,1%، بينما احتلت مصر الترتــيــب الرابع بمعدل 7% وجاءت الإمارات العربية في المرتبة الأخيرة بمعدل 2,2%.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 حيث ارتفع من 10477 بليون دولار إلى 17889 بليون دولار بين عامي (2014 و2023) بنسبة زيادة قدرها 70,7%.

وتأتى مصر في المرتبة السادسة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 حيث ارتفع من

306 بليون دولار إلى 393 بليون دولار بين عامي (2014 و2023) بنسبة زيادة قدرها 28,4%.

وارتفعت الصادرات المصرية الى دول البريكس من 688 مليون دولار الى 905 مليون دولار بنسبة زيادة 31,5% في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 منذ انضمام مصر للتجمع.

وارتفعت الواردات المصرية من دول البريكس من 2410 مليون دولار الى 3376 مليون دولار بنسبة زيادة 40,1% في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 منذ انضمام مصر للتجمع .

وارتفع إجمالي قيمة الواردات لمصر من دول البريكس من 17,9 مليار دولار الى 32,8 مليار دولار بنسبة زيادة 82,6%.

كما ارتفع اجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول البريكس من 6,3 مليار دولار الى 8,7 مليار دولار بين عامي (2013/2014 و2023/2024) بنسبة زيادة 38,5%.

وتأتى الصين في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع واردات مصر منها حيث ارتفع اجمالي قيمة الواردات لمصر من الصين من 6,8 مليار دولار إلى 13,3مليار دولار بين عامي (2013/2014 و2023/2024) بنسبة زيادة 96,4%.

وتأتى السعودية في المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية حيث ارتفع اجمالي قيمة الصادرات المصرية للمملكة العربية السعودية من 1,9مليار دولار الى 2,9 مليار دولار بين عامي (2013/2014و2023/2024) بنسبة زيادة 51,5%.

وتمثل أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر في: مجموعة المنتجات الكيماوية غير العضوية ومتنوعة وأسمدة، مجموعة الوقود والزيوت المعدنية، مجموعة الفواكه والخضر والنباتات والدرنات والحبوب والأثمار الزيتية ونباتات طبية ومحضرات غذائية خضر وفواكه متنوعة.

وتتمثل أهم المجموعات السلعية التي تستوردها مصر في: الحبوب، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها واللدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا، فواكه وأثمار ولحوم واحشاء وأطراف صالحه للأكل، بن وشاي ومته وبهارات وأقاوية، سيـارات وجـرارات ودراجـات وأجـزاؤهـا، خامات معادن، خبث ورماد

وساهمت استثمارات دول البريكس في مصر 4,4 مليار دولار خلال العام المالي (2022/2023) وقد تصدرت دولة السعودية المرتبة الاولى في مساهمتها للاستثمار في مصر.