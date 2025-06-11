شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-6- 2025 فى الكويت عيار 21 بـ28.700 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت اسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا ، حيث سجل عيار 24 سعر 32.800 دينار ، مقارنة ب 32.900سعر امس و يترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .



سعر الذهب اليوم فى الكويت



-عيار 24 سجل 32.800 دينار

-عيار 22 سجل 30.075 دينار

-عيار 21 سجل 28.700 دينار

-عيار 18 سجل 24.600 دينار

-عيار 14 سجل 19.125 دينار

-عيار 12 سجل 16.400 دينار

-الاونصة 1020.225 دينار

-الجنيه الذهب 229.600 دينار

-الأونصة بالدولار 3336.60 دولار



وشهدت الأسواق المالية العالمية أمس موجة من النشاط والارتفاعات، مع استمرار المؤشرات الأميركية في الصعود لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بآمال تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى نتائج أرباح قوية وتقارير اقتصادية داعمة للاقتصاد الأمريكي، وفقا لما ذكره موقع اinvesting .

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتقلبات في سوق الفوركس خاصة للدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني.

اما أسعار الذهب فقد تراجعت بنسبة 0.3% لتسجل 3345 دولاراً للأونصة.



