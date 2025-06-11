شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم فى مصر بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بسبب حالة عدم اليقين المحيطة باتفاقية التجارة الأمريكية الصينية إلى جانب حكم قضائي سمح بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما دفع بعض المستثمرين إلى شراء المعدن كملاذ آمن، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لتحديد اتجاه السوق.



سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5343 جنيهًا

عيار 21: 4675 جنيهًا

عيار 18: 4007 جنيهات

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3348 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3322 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3343 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

أعلن مسؤولون أمريكيون وصينيون يوم الثلاثاء عن اتفاقهم على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح ورفع القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، وذلك بعد يومين من المفاوضات في لندن، حيث ينتظر الجانبان الحصول على موافقة رئاسية لما تم التوصل إليه.

وعاد عدم اليقين إلى التزايد في ظل انتظار الأسواق لموافقة ترامب أو الرئيس الصيني شي على هذه الاتفاقات الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب خلال تداولات اليوم.

يأتي هذا بعد أن فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة في أبريل مما أشعل حربًا تجارية، وعقب محادثات في جنيف الشهر الماضي اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستويات قياسية.