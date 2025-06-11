شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصلب العالمية تصنف "حديد عز" كأكبر شركة صلب بالعالم العربى وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار تقرير حديث صدر عن منظمة الصلب العالمية إلى أن شركة "حديد عز" جاءت في المرتبة رقم 62 عالمياً من ضمن 760 شركة، بما يعني أنها باتت ضمن أكبر 10٪؜ من الشركات المنتجة للصلب حول العالم.

​جاء ذلك في إطار التصنيف الدوري الذي تصدره منظمة الصلب العالمية لأكبر منتجي الصلب في العالم، وفقاً لحجم الإنتاج الفعلي من الصلب الخام لعام 2024، والذي جاءت فيه شركة "حديد عز" أيضاً الأولى عربيًا، بإنتاج بلغ 6.4 مليون طن، يليها شركة "حديد سابك" السعودية - المملوكة للصندوق السيادي السعودي – بإنتاج 5.4 مليون طن، ثم شركة الإمارات للصلب بإجمالي إنتاج 2.8 مليون طن.

أظهر التقرير أيضاً أن حديد عز هي الشركة الإفريقية الوحيدة التي جاءت بين كبرى شركات الصلب العالمية، وبذلك تصبح حديد عز الأولي عربياً وإفريقياً.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس أحمد عز، كان أيضاً قد فاز في شهر مايو الماضي في الانتخابات الدورية التي تُعقد لانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب، وذلك عن دورة ٢٠٢٥-٢٠٢٩.