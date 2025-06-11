الاقتصاد

البنك المركزى يقرر مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبى الحسابات ومكاتب المحاسبة

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البنك المركزى يقرر مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبى الحسابات ومكاتب المحاسبة

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الأربعاء، 11 يونيو 2025 12:22 م

في ضوء انتهاء مدة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم في 20 مايو 2025، والواردة بشروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة توفيق الأوضاع لكل منهما لمدة 6 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر 2025. 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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