شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يقرر مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبى الحسابات ومكاتب المحاسبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالأربعاء، 11 يونيو 2025 12:22 م
في ضوء انتهاء مدة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم في 20 مايو 2025، والواردة بشروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة توفيق الأوضاع لكل منهما لمدة 6 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر 2025.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز