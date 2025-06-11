شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يقرر مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبى الحسابات ومكاتب المحاسبة والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء انتهاء مدة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم في 20 مايو 2025، والواردة بشروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة توفيق الأوضاع لكل منهما لمدة 6 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر 2025.