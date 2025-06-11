شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 9.4 مليون عملية سحب نقدى بماكينات الصراف الآلى خلال 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

نفذ البنك الأهلي المصري أكثر من 9.4 مليون عملية سحب لعملائه بحوالي 26,572 مليار جنيه من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار تسعة ايام اعتبارا من 1 يونيو 2025، منهم عدد 1.2 مليون معاملة لا تلامسيه بقيمة 4 مليار جنيه

حرص البنك على تغذية كافة ماكينات الصارف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة صرف مرتبات الدولة، وفترة صرف المعاشات ومنح وعطلات عيد الأضحى المبارك لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين بسهولة ويسر، حيث يمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات ATM تبلغ اكثر من 7357 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك من خلال التنسيق المثمر خلال عطلة العيد بين كافة العاملين المختصين بالبنك لتغذية ماكينات الصارف الآلي وكذلك شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفاعلية في تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب، حيث يتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى بأكثر من مرة في اليوم وخاصة في المناطق التي تتسم بارتفاع كثافة الجمهور وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.