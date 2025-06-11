النفط عند ذروة 7 أسابيع.. و«برنت» يتخطى 67 دولارًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ستُعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 في المائة، لتسجل 67.06 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.4 في المائة إلى 65.27 دولار.

وقال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، الثلاثاء، في ختام مفاوضات مكثفة استمرت يومَيْن في لندن، إن المسؤولين الأميركيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة وحل المشكلات المتعلقة بقيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس. ويُعدّ البلدان أكبر اقتصادَيْن في العالم، وكذلك أكبر مستهلكَيْن للنفط عالمياً.

وقال المحلل لدى «بي في إم»، تاماس فارجا، وفق «رويترز»، إن مخاطر الهبوط المتعلقة بتجارة النفط زالت مؤقتاً، على الرغم من أن رد فعل السوق فاتر؛ لأنه لم يتضح كيف سيتأثر النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.

وقال محلل السوق لدى «آي جي»، توني سيكامور: «أعتقد أن هذا يزيل بعض المخاطر السلبية، خصوصاً على الاقتصاد الصيني، ويدعم استقرار الاقتصاد الأميركي، ومن شأن كليهما أن يزيد من الطلب على النفط ويدعم الأسعار».

وتعتزم مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً للشهر الرابع على التوالي.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ستركّز الأسواق على التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الأميركية، المقرر أن تصدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة. وذكرت مصادر نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الأميركية انخفضت 370 ألف برميل الأسبوع الماضي.

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