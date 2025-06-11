أسعار الذهب ترتفع مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط تقييم المستثمرين لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وترقب الأسواق بيانات التضخم بالولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %، ليصل إلى 3337.99 دولارًا للأوقية (الأونصة).

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % إلى 3359.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 36.52 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 % إلى 1238.97 دولارًا، وصعد البلاديوم 1% إلى 1070.88 دولارًا.

وتترقب الأسواق صدور تقرير التضخم الشهري بالولايات المتحدة عن شهر مايو الماضي والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والذي يأتي قبل أسبوع واحد من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

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