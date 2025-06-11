الاقتصاد

تراجع أسعار النفط: انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا إلى 66.63 دولارًا للبرميل

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  • تراجع أسعار النفط: انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا إلى 66.63 دولارًا للبرميل 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع ضعف الطلب على الخام من الصين وزيادة إنتاج أوبك وحلفائها.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت (24) سنتًا, لتسجّل (66.63) دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (21) سنتًا, إلى (64.77) دولارًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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