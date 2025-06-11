شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الاربعاء 11- 6 - 2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 11يونيه 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.554جنيه للشراء.

13.618جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.668جنيه للشراء.

13.614جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.674جنيه للشراء.

13.595جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.553جنيه للشراء.

13.595جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.64جنيه للشراء.

13.595جنيه للبيع