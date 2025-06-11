شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب في مصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا في الأسعار مع افتتاح جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توقعات بهبوط محدود في الذهب مع افتتاح البورصة الأمريكية وسط سيولة نقدية كبيرة في الأسواق.

شهد سوق الذهب موجة من التقلبات الحادة التي سادت الفترة الماضية نتيجة التغيرات في الأسواق العالمية وتقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

*أسعار الذهب اليوم:*

- *عيار 24:* 5,331 جنيهًا.

- *عيار 21:* 4,665 جنيهًا.

- *عيار 18:* 3,982 جنيهًا.

- *الجنيه الذهب:* 37,320 جنيهًا.

ويظل الذهب في السوق المحلي عرضة للتغيرات المستمرة بسبب ارتباطه المباشر بالأسعار العالمية وحركة الدولار، حيث يتجه المستثمرون إلى اعتباره ملاذًا آمنًا لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.

عالميًا، سجَّل الطلب على الذهب أعلى مستوياته منذ نصف قرن، حيث تجاوز الإنفاق عليه ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لتحليلات اقتصادية.

في سياق متصل، يُتوقع أن يُضيف مشروع قانون الضرائب المقترح من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل، وهو ما أثار مخاوف من اضطرابات في أسواق السندات العالمية، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.15%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2007.

هذه العوامل دفعت المستثمرين إلى زيادة اتجاههم نحو الذهب كاستثمار آمن، مما انعكس بدوره على تعزيز الأسعار عالميًا وتأثيرها التدريجي على السوق المصري، الذي يبقى حساسًا لأي تطورات في الاقتصاد الدولي.