شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ30.150 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 40.175 دينار
عيار 22 سجل 36.850 دينار
عيار 21 سجل 35.175 دينار
عيار 18 سجل 30.150 دينار
عيار 14 سجل 23.450 دينار
عيار 12 سجل 20.100 دينار
الاونصة1249.950 دينار
الجنيه الذهب281.300 دينار
الأونصة بالدولار3324.36 دولار
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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