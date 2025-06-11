شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن قائمة المرشحين لدورة مجلس الإدارة (2025-2029) وفقًا لأحكام قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنـة 2024 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.



وفتحت البورصة، باب تقديم الاعتراضات إلى لجنة الاعتراضات باليد اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة خمسة أيام عمل وذلك بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية يوميا من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 4 عصرا ولن يلتفت إلى أي اعتراضات يتم تقديمها بخلاف ذلك أو بعد هذا الميعاد.

وضمت قائمة المرشحين لانتخابات البورصة، على مقاعد الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية، كل من: رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وشوكت المراغي رئيس مجلس إدارة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأحمد أبو السعد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت، وراندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية، ومحمد عصام العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وهشام قنديل العضو المنتدب للشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، وحاتم البنا، العضو المنتدب لشركة زالدي للاستثمارات، وحسن شكري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، ورامز مهنى، العضو المنتدب لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، وعلى مقعدي الشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية كل من إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، وهاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتعمير، وداليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن مقعد بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.