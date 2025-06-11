شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف تحديث سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 ، وسط تغيرات مستمرة في حركة أونصة الذهب عالمياً والتى تترقب نتائج المباحثات بين الصين وامريكا حول الرسوم الجمركية الجديدة.





سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5343 جنيهًا

عيار 21: 4675 جنيهًا

عيار 18: 4007 جنيهات

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيهًا

يشهد سعر الذهب العالمي استقرار خلال تداولات اليوم وذلك في ظل ترقب الأسواق لتطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تتم حالياً في لندن، من جهة أخرى يصدر هذا الأسبوع بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية.

تسيطر التحركات الضعيفة على أداء الذهب العالمي بسبب تذبذب السعر العالمي بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي بسبب فترة العطلة، الأمر الذي يجعل التغيرات محدودة في أسواق الذهب.

تستقر تداولات الذهب العالمي حالياً حول المستوى 3330 دولار للأونصة حيث يشهد مؤشر الزخم تذبذب حول منطقة محايدة الأمر الذي يقلل من فرص تحديد اتجاه السعر خلال الأيام الحالية.

أما عن السعر المحلي:

يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 4670 جنيه للجرام منذ جلسة الأمس ليستمر التذبذب حول هذا المستوى في ظل عدم وضوح الاتجاه حالياً وتأثر السعر بتحركات الذهب العالمي الا أن السعر يميل إلى الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية بسبب العطلة.