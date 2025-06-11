شكرا لقرائتكم خبر عن 49.45 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 بالبنك المركزي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، في البنك المركزي المصري 49.45 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.49 جنيه للشراء.

49.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.49 جنيه للشراء.

49.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.48 جنيه للشراء.

49.58 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.49 جنيه للشراء.

49.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.49 جنيه للشراء.

49.59 جنيه للبيع.

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