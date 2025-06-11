شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار فى الذهب.. كيف تطورت حركة المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب آخر تحديث في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، وسط تغيرات مستمرة فى حركة أونصة الذهب عالمياً والتي تترقب نتائج المباحثات بين الصين وامريكا حول الرسوم الجمركية الجديدة.

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5343 جنيهًا

عيار 21: 4675 جنيهًا

عيار 18: 4007 جنيهات

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيهًا

من جهة أخرى عززت التوترات الجيوسياسية المتزايدة خاصة بين روسيا وأوكرانيا من الطلب على الملاذ الآمن بشكل عام مثل الذهب هذا بالإضافة إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين.



فقد أظهرت البيانات الصادرة عن الصين تباطؤ نمو الصادرات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في مايو، حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية على الشحنات، بينما تزايد انكماش أسعار السلع الصناعية إلى أدنى مستوى له في عامين.



وبالنظر إلى التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب فقد شهدت ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو ليسجل 8.8 طن ذهب وهو ارتفاع في التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي.



ارتفاع التدفقات كان بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار 6.3 طن بالإضافة إلى صناديق أوروبا بمقدار 3.4 طن، وتدل هذه البيانات على استمرار رغبة المستثمرين في الحفاظ على جزء من استثماراتهم في الذهب كملاذ آمن.



أما عن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب فقد وصل صافي المشتريات من الذهب إلى 12 طن في أبريل وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي منخفضة بنسبة 12% عن الشهر السابق، وأقل من متوسط 12 شهر البالغ 28 طن.



وأشار مجلس الذهب العالمي ان السبب وراء هذا التراجع قد يكون الارتفاع السريع في أسعار الذهب منذ بداية العالمي